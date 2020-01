GM will in den Umbau 2,2 Milliarden US-Dollar (zwei Mrd Euro) stecken, weitere 800 Millionen Dollar sollen in die Ausrüstung von Zulieferern gehen. Das zuvor von der Schliessung bedrohte Werk baut mit 900 Mitarbeitern aktuell die Modelle Chevrolet Impala und Cadillac CT6, die sich schlecht verkaufen. Der Umbau solle mehr als zu 2200 Arbeitsplätze schaffen, teilte GM mit. Zugleich wird die Fabrik während des Umbaus mehrere Monate stillstehen./so/DP/nas

(AWP)