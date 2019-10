Generali Schweiz baut die Geschäftsleitung um

In die Geschäftsleitung aufgenommen werden auf Anfang 2020 Sepp Ruchti als Leiter Vertriebspartner, Patrick Deucher als neuer Leiter Aussendienst sowie Ralph Schmid als Leiter Life&Pension, wie die Tochter des italienischen Generali-Konzerns am Freitag mitteilte. Schmid ist bereits stellvertretender Leiter des Vorsorgebereichs und folgt auf Bernhard Locher, der in den Ruhestand treten wird.

Dagegen wechselt Deucher als Leiter des Unternehmensgeschäfts neu an die Spitze des Aussendienstes. Der heutige Leiter des Bereichs, Roberto Bastino, übernimmt per sofort die Verantwortung über die Region Zürich, wie es weiter heisst. Ruchti leitet derweil die Beziehungen mit Vertriebspartnern bereits seit Ende 2017.

Im Zuge der Veränderungen kommt es in der Geschäftsleitung auch zu Abgängen. Die Firma verlassen werden Vertriebschef Roger Jansen und Investmentchef René Schmidli. Beide hätten sich dazu entschlossen, sich beruflich neu zu orientieren, schreibt Generali Schweiz. Die an der Spitze des neu organisierten Anlagebereichs entstandene Lücke werde Michael Bänziger vorübergehend füllen.

mk/uh

(AWP)