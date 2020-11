Generali sieht sich auf Kurs zu Mittelfristzielen - Sparkurs wird verschärft

Der italienische Versicherer Generali sieht sich trotz der Corona-Pandemie bei seinen Mittelfristzielen auf Kurs. Allerdings dreht Konzernchef Philippe Donnet stärker an der Kostenschraube. So sollen die jährlichen Kosten im europäischen Versicherungsgeschäft bis 2021 statt um 200 Millionen jetzt um 300 Millionen Euro sinken, wie der Konkurrent des deutschen Allianz-Konzerns am Mittwoch zu seinem Investorentag in Triest mitteilte. Die Aktionäre können weiterhin mit steigenden Dividenden rechnen.