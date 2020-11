Der italienische Generali-Konzern muss sich weiterhin kaum mit Versicherungsschäden infolge der Corona-Pandemie herumschlagen. In den ersten neun Monaten des Jahres erzielte der Versicherer einen operativen Gewinn von gut vier Milliarden Euro und damit rund zwei Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie er am Donnerstag in Triest mitteilte. Die Turbulenzen an den Kapitalmärkten kamen allerdings auch Generali teuer zu stehen. Während die Schaden- und Unfallsparte ihren operativen Gewinn um fast 19 Prozent steigerte, ging das Ergebnis im Lebensversicherungsgeschäft um 15 Prozent zurück.