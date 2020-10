Der 46-jährige Vernet arbeitet seit 2003 bei der Genfer Kantonalbank. Der ausgebildete Ingenieur habe sich in den letzten zehn Jahren als führender Kopf hinter dem analytischen Reporting und dem Strategieplan der Bank profiliert, heisst es in der Mitteilung. Wegen der bedeutenden Rolle des Finanzchefs in einem Bankinstitut sei die Nachfolge von Eric Bourgeaux von langer Hand vorbereitet worden.

tp/cf

(AWP)