Genfer Kantonalbank ernennt neuen Frankreich-Chef

Der 45-jährige Collado sei eine erfahrene Führungskraft und verfüge über umfassendes Fachwissen als Bankier, teilte die BCGE am Freitag mit. Er sei seit 13 Jahren bei der BCGE in Genf tätig.

Die Banque Cantonale de Genève (France) ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der BCGE mit rund 60 Mitarbeitenden. Neben dem Hauptsitz in Lyon ist sie mit je einer Niederlassung in Annecy und in Paris vertreten. Die Bank ist laut den Angaben in den Bereichen Unternehmens- und Immobilienfinanzierung vor allem in den Regionen Auvergne-Rhône-Alpes und Île-de-France tätig. Zudem erbringt sie Vermögensverwaltungsdienstleistungen für Privatkundinnen und Privatkunden.

tp/uh

(AWP)