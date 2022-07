Georg-Fischer-Aktien nach starken Zahlen gesucht

Die Aktien von Georg Fischer legen am Mittwoch im frühen Geschäft bei einigermassen volatilem Verlauf per Saldo überdurchschnittlich zu. Das am Morgen vorgelegte Ergebnis für das erste Semester hat die Erwartungen der Analysten auf allen Ebenen übertroffen. Insbesondere das operative Ergebnis wurde als positive Überraschung gewertet.