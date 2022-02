Gesamtbeschäftigung im vierten Quartal weiter gewachsen

Insgesamt zählte das Bundesamt für Statistik (BFS) im vierten Quartal 2021 rund 5,239 Millionen Beschäftigte in der Schweiz. Dies sei nach dem Einbruch durch die Pandemie und der anschliessenden Erholung zum zweiten Mal in Folge ein neuer Rekord, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Dabei stieg die Beschäftigung im sekundären Sektor (Industrie und Baugewerbe) um 0,9 Prozent, während sie im tertiären Sektor (Dienstleistungen) mit +2,2 Prozent klar stärker zulegte.

Saisonbereinigt belief sich der Wert der Gesamtbeschäftigung im Berichtsquartal auf 5,221 Millionen, was gegenüber dem dritten Quartal einer Zunahme um 0,5 Prozent entspricht. In Vollzeitäquivalenten belief sich die gesamte Beschäftigung in der Schweiz auf insgesamt 4,065 Millionen Stellen (+1,6% zum VJ).

Positive Entwicklung in allen Regionen

Die Entwicklung der Beschäftigung zeigte im Berichtsquartal in allen sieben Grossregionen nach oben: Im Jahresvergleich nahm sie zwischen 0,6 Prozent (Nordwestschweiz) und 3,0 Prozent (Zentralschweiz) zu. Auch im sekundären Sektor verzeichneten alle Grossregionen eine Zunahme.

Der tertiäre Sektor wies ebenfalls in allen Grossregionen ein Beschäftigungswachstum aus. Besonders stark fiel dieses laut den BFS-Zahlen in der Genferseeregion (+2,6%), in Zürich (+2,9%) und in der Zentralschweiz aus (+3,1%).

Rekord bei der Anzahl offener Stellen

Die Anzahl offener Stellen stieg derweil im sekundären Sektor um 59,4 Prozent und im tertiären Sektor um 47,5 Prozent. In beiden Sektoren zusammen wurden laut BFS insgesamt 98'600 offene Stellen gezählt. Dies sind 32'900 mehr als im entsprechenden Vorjahresquartal (+50,2%) und sei eine neue Höchstmarke. Die Quote der offenen Stellen entsprach im Total 1,8 Prozent, im sekundären Sektor 2,1 Prozent und im tertiären Sektor einem Anteil von 1,8 Prozent.

Und die Aussichten sind laut BFS weiter gut. Der sogenannte Indikator der Beschäftigungsaussichten stieg gegenüber dem Vorjahr (1,06; +5,0%) und übertrifft auf dem aktuellen Stand in allen Branchen und Grossregionen den Wert von 1,00.

(AWP)