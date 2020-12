Geschäftsreisen werden zu Corona-Zeiten wieder mehr zur Männersache

Die Corona-Pandemie hat nicht nur die Zahl der Geschäftsreisen deutlich gedrückt: Laut einer Auswertung des Zahlungsdienstleisters AirPlus International sind anteilig auch viel weniger Frauen geschäftlich unterwegs als vor der Krise. Ihr Anteil an allen Geschäftsreisenden ging auf dem deutschen Markt von 18,6 Prozent im Januar auf 12,1 Prozent im Oktober zurück, wie die Lufthansa -Tochter am Donnerstag berichtete. Diese Entwicklung sei auch in anderen europäischen Ländern mit Ausnahme von Frankreich zu beobachten.