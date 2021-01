Geschlossene Primark-Filialen bereiten AB Foods Probleme

(Ausführliche Fassung) - Die Folgen des Corona-Lockdowns für die Primark -Filialen in Europa machen deren Mutterkonzern Associated British Foods deutlich zu schaffen. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet das Management bei Primark noch etwas niedrigere Erlöse und einen noch kleineren bereinigten operativen Gewinn als im Vorjahr, wie AB Foods am Donnerstag in London mitteilte.