Gewerkschaft ruft zu drei Wochen Streik am Flughafen Heathrow auf

Aus Protest gegen Gehaltskürzungen sind Tausende Mitarbeiter am Flughafen London-Heathrow zu insgesamt drei Wochen Streik aufgerufen. Dazu zählen unter anderem Beschäftigte des Sicherheitspersonals und der Feuerwehr, wie die Gewerkschaft Unite am Mittwoch mitteilte. Vom 2. bis 23. April soll es insgesamt Dutzende Ausstände in verschiedenen Sparten am grössten britischen Airport geben. Es werde kein Tag ohne einen Streik vergehen, betonte die Gewerkschaft und kündigte nachhaltige Störungen des Betriebs an.