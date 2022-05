Gewinneinbruch bei Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische

Der Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische (W&W) hat im ersten Quartal einen Gewinneinbruch verbucht. Der Überschuss lag mit 56,7 Millionen Euro deutlich unter den 104,4 Millionen aus dem Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen am Freitag in Ludwigsburg mitteilte. Ursachen seien ein schwächeres Bewertungsergebnis aufgrund der Schwankungen an den Finanzmärkten sowie höhere Versicherungsschäden infolge der Stürme im Winter gewesen. Das Unternehmen bekräftigte seine Prognose, wonach es im laufenden Jahr einen Überschuss von etwa 250 Millionen Euro anstrebt.