Gewinnsprung bei Wacker Chemie dank Konjunkturerholung

Eine starke Nachfrage aus der Solarindustrie sowie ein brummendes Chemiegeschäft haben Wacker Chemie abgelaufenen Quartal einen Gewinnsprung beschert. Bei einem Umsatzwachstum um 40 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro habe sich das operative Ergebnis (Ebitda) im zweiten Quartal im Jahresvergleich auf knapp 327 Millionen Euro verdreifacht, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Der seit Mai amtierenden Konzernchef Christian Hartel hatte im Juni im Zuge einer Erhöhung der Jahresprognosen für den Zeitraum April bis Juni einen operativen Gewinn von 300 bis zu 350 Millionen Euro in Aussicht gestellt.