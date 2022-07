Givaudan-Aktien nach Halbjahreszahlen im frühen Handel tiefer

Die Aktien von Givaudan starten am Donnerstag nach Semesterzahlen schwach in den Handel. Der Aromen- und Duftstoffhersteller übertraf beim Umsatzwachstum zwar klar die Erwartungen. Einige Analysten stellen aber die Nachhaltigkeit des Wachstums in Frage. Auch litt wegen der deutlich gestiegenen Kosten die Profitabilität.