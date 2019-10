Givaudan will die Produktion eines weit verbreiteten Riechstoffs nachhaltiger gestalten. So komme bei der Synthese von Ambrofix eine neue kohlenstoff-effiziente Biotechnologie zum Einsatz, teilte der Aromen- und Riechstoffhersteller am Mittwoch mit. Die Geruchseigenschaften seien dabei mit dem traditionell hergestellten Produkt identisch.