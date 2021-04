Givaudan und Bühler eröffnen Innovationszentrum für Proteine in Singapur

Der Aromen- und Riechstoffhersteller Givaudan und der Maschinenbauer Bühler arbeiten in der Erforschung von Proteinen zusammen. Zu diesem Zweck sei heute in Singapur ein gemeinsames Innovationszentrum eröffnet worden, heisst es in einer Medienmitteilung vom Montag. Betrieben wird das Zentrum am bestehenden Givaudan-Standort Woodlands.