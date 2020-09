Givaudan verkauft Pektin-Geschäft an Herbstreith & Fox

Der Aromen- und Duftstoffhersteller Givaudan hat einen kleinen Bereich des Aromengeschäfts verkauft. Die Genfer treten das Pektin-Geschäft an die deutsche Herbstreith & Fox ab, wie es am Dienstagabend in einer Mitteilung heisst. Zum Kaufpreis und anderen finanziellen Details der Transaktion werden keine Angaben gemacht.