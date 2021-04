Glasfasernetz-Firma FiberCop nimmt Betrieb auf mit Beteiligung von Fastweb

Die neue gegründete italienische Glasfasernetz-Firma FiberCop, an der die Swisscom-Tochter Fastweb beteiligt ist, nimmt den Betrieb auf. KKR Infrastructure habe die Übernahme von 37,5 Prozent der Aktien an FiberCop von Telecom Italia (TIM) abgeschlossen, teilten die Unternehmen am Gründonnerstag mit.