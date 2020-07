GlaxoSmithKline bekommt Corona-Krise zu spüren

Beim britischen Pharmakonzern GlaxoSmithKline (GSK) hat im zweiten Quartal die Corona-Krise Spuren hinterlassen. "Wie erwartet wurde unsere Geschäftsentwicklung in diesem Quartal durch Covid-19 gestört", sagte Unternehmenschefin Emma Walmsley laut Mitteilung am Mittwoch in London. Dabei habe die Pandemie vor allem das Impfstoffgeschäft belastet, da Besuche etwa in Arztpraxen aufgrund der Sperrmassnahmen nur begrenzt möglich waren. Den Gewinn-Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen.