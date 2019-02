GlaxoSmithKline rechnet 2019 mit weniger Gewinn

(Ausführliche Fassung) - Kräftig anziehende Geschäfte mit neuen Medikamenten haben dem Pharmakonzern GlaxoSmithKline im abgelaufenen Jahr ein Gewinnplus beschert. Zudem profitierte das Unternehmen von seinem Sparkurs. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie legte 2018 im Jahresvergleich um sieben Prozent auf 119,4 britische Pence (127,2 Cent) zu, wie das Unternehmen am Mittwoch in London mitteilte. Das war deutlich mehr als Analysten erwartet hatten. Für das Gesamtjahr will das Unternehmen den Aktionären eine unveränderte Dividende in Höhe von 80 Pence je Aktie zahlen. Die Aktie legte im Nachmittagshandel leicht zu.