GlaxoSmithKline übernimmt US-Impfspezialisten Affinivax

Der Pharmakonzern GlaxoSmithKline (GSK) kauft in den USA zu. Die Briten wollen dort für bis zu 3,3 Milliarden US-Dollar (3,07 Mrd Euro) das Biopharmazie-Unternehmen Affinivax übernehmen, das derzeit an einer neuartigen Pneumokkoken-Impfung arbeitet. Eine entsprechende Übernahmevereinbarung sei bereits getroffen worden, teilte GSK am Dienstag in London mit.