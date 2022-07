Glencore beruft Liz Hewitt in Verwaltungsrat

Die Britin Hewitt war laut den Angaben in ihrer Laufbahn für diverse Private-Equity-Firmen sowie für das Medtechunternehmen Smith & Nephew tätig, ausserdem sass sie in den Verwaltungsräten diverser Konzerne. Der neunköpfige Glencore-Verwaltungsrat besteht nun aus fünf Männern und vier Frauen.

Dass bei Glencore unter Jahr neue Mitglieder in den Verwaltungsrat aufgenommen werden, die dann an der kommenden Generalversammlung erst gewählt werden, ist kein Einzelfall. So wurde zum Beispiel im letzten Herbst David Wormsley per sofort ins Gremium aufgenommen, von den Aktionären erstmals gewählt wurde er aber erst Ende April.

