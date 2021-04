Glencore fördert im ersten Quartal mehr Kupfer und weniger Kohle

Der Rohstoffhändler und Bergbaukonzern Glencore hat im ersten Quartal 2021 etwas mehr Kupfer abgebaut, gleichzeitig ging aber die Kohleförderung zurück. Insgesamt habe sich die Produktion in den Minen in etwa im Rahmen der Erwartungen entwickelt, schreibt Glencore am Donnerstag im Produktionsrapport.