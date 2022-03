Man habe in der Zeichnungsphase Zusagen von Banken in Höhe von 6,8 Milliarden Dollar erhalten, teilte die Gesellschaft am Donnerstag mit. Insgesamt 39 Banken hätten sich für die Kreditfazilitäten verpflichtet, die für allgemeine Unternehmenszwecke bestimmt seien.

ra/rw

(AWP)