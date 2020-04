Glencore-Kupfermine in Sambia stoppt Förderung bis auf Weiteres

Die mehrheitlich vom Bergbaukonzern Glencore gehaltene Kupfermine Mopani Copper Mines in Sambia hat die Förderung ab dem 8. April bis auf Weiteres gestoppt. Die Anlagen werden ab sofort nur noch in Wartung und Unterhalt (Care+Maintanance) gehalten. Die Raffinierung und Schmelze von Kupfer werde solange weiterbetrieben, wie noch Rohmaterial vorhanden ist, heisst es in einer Mitteilung von Mopani.