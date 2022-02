Glencore schliesst Abnahmevertrag mit United States Strategic Metals

Innerhalb dieses Marketing-Agreements wurde auch ein langfristiger Abnahmevertrag für sämtliche Produkte von US Strategic Metals integriert, wie Glencore am Mittwoch mitteilte. Dazu gehören Kobalt- und Nickelsulfate, Produkte aus Lithium und Kupfer-Kathoden.

Im Rahmen des Vertrags leistet Glencore eine Vorauszahlung an US Strategic Metals, welche als "signifikant" bezeichnet, aber nicht genauer beziffert wird. Diese Mittel will US Strategic Metals unter anderem für den beschleunigten Bau einer hydrometallurgischen Fabrik verwenden. Unter Hydrometallurgie versteht man die Verfahren zur Metallgewinnung unter Verwendung von Wasser.

Glencore und das US-Unternehmen prüfen darüber hinaus weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit, etwa im Bereich der Wiederaufbereitung von Materialien oder der gemeinsamen Rohstoffgewinnung.

Im vergangenen August hatte Glencore bereits eine Partnerschaft mit dem britischem Batterie-Konzern Britishvolt angekündigt. Gemeinsam erreichten die beiden Unternehmen eine Batterierecyclinganlage mit einer Verarbeitungskapazität von mindestens 10'000 Tonnen Lithium-Ionen-Batterien pro Jahr, welche voraussichtlich Mitte 2023 in Betrieb gehen soll.

cf/rw

(AWP)