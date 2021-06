Der Rohstoffkonzern Glencore und das russische Öl- und Gas-Unternehmen Novatec haben einen langfristigen Liefervertrag für Flüssiggas (LNG) im Volumen von einer halben Millionen Tonnen pro Jahr geschlossen. Die Übereinkunft sei am Rande des internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg getroffen worden, teilte Glencore am Mittwoch mit.