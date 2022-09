Glencore schliesst mit Press Metal Bintulu Abnahmevertrag für grünes Aluminium

Press Metal Bintulu ist eine Tochtergesellschaft der malaysischen Press Metal Aluminium und der Mitteilung zufolge einer der weltweit führenden Hersteller von Grünaluminium. Mit der Transaktion unterstütze Glencore die Expansionsbestrebungen von Press Metal als Primärproduzent von kohlenstoffarmem Aluminium, heisst es.

Der Rohstoffkonzern mit Sitz in Baar folgt damit einem Trend einer zunehmend mit Umweltthemen konfrontierten Firmenlandschaft. Die Nachfrage nach Grünaluminium habe in den letzten Jahren deutlich zugenommen und werde künftig wohl weiter steigen, da die Kunden bestrebt seien, ihren CO2-Fussabdruck zu verringern, so Glencore.

