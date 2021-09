Die Glencore-Tochter Prodeco beginnt die Abtretung ihrer Minenverträge an den kolumbianischen Staat. Man habe die entsprechende Genehmigung von den Behörden des Landes erhalten, teilte der Rohstoff- und Bergbaukonzern am Montag mit. Die Minen würden nun bis zum Abschluss des formellen Prozesses in Pflege und Wartung bleiben.