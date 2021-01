Glencore verkauft Mehrheit an Mopani-Kupfermine in Sambia

Der Rohstoff- und Bergbaukonzern Glencore verkauft seine über die Tochter Carlisa Investments gehaltene Mehrheitsbeteiligung an der Mopani-Kupfermine in Sambia. Käuferin des 73-Prozent-Anteils ist die sambische staatliche Bergbaufirma ZCCM-IH, die bereits 10 Prozent an der Mine hält, wie es in einer Medienmitteilung des Konzerns vom Dienstag heisst.