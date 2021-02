Globetrotter-Chef: Nachfrage nach Malediven-Reisen eingebrochen

Man habe Kunden, die bereits fünfmal umgebucht hätten, sagte Lüthi weiter. Aktuell die bevorzugten Ziele seien Ägypten, Mexiko, Costa Rica und Tansania mit der Insel Sansibar. "Entscheidend für die meisten ist, dass sie nach der Rückreise nicht in Quarantäne müssen."

In Bezug auf die Olympischen Spiele in Tokio vom 23. Juli bis 8. August in Tokio, für die Globetrotter der offizielle Reisepartner von Swiss Olympic ist, sei noch nichts entschieden. "Wir müssen auf den Bescheid der Organisatoren warten. Aber ich sehe eher schwarz", sagte Lüthi.

jb/

(AWP)