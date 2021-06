GM erhöht Investitionen in Elektro- und Roboterautos - Mehr Gewinn im Halbjahr

General Motors (GM) will sein Engagement bei batteriebetriebenen und selbstfahrenden Autos abermals kräftig ausweiten und dafür deutlich mehr Geld ausgeben. Bis Ende 2025 will der grösste US-Autobauer nach eigenen Angaben vom Mittwoch zusammengenommen 35 Milliarden Dollar (29 Mrd Euro) in diese Geschäftsbereiche stecken - das ist rund ein Drittel mehr als zuletzt geplant war.