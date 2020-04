Goldschmelzen nehmen Arbeit teilweise wieder auf

Für den Goldhandel wichtige Unternehmen zur Verarbeitung des Edelmetalls haben in der Schweiz ihren Betrieb teilweise wieder hochgefahren. Zuvor mussten die Firmen die Produktion wegen Massnahmen vom Bund zur Bekämpfung der Corona-Pandemie einstellen. Am Montag werden die Goldraffinerien Argor-Heraeus in Mendrisio und Valcambi in Balerna ihre Betriebe teilweise wieder hochfahren, wie aus Unternehmensmitteilungen hervorgeht.