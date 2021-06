Google bezieht weiteren Standort in Zürich

Der Mietvertrag mit der bisherigen langfristigen Mieterin laufe im Sommer 2021 aus und werde nicht mehr verlängert, teilte SPS am Dienstag mit. Das 1980 erstellte Gebäude mit einer vermietbaren Fläche von rund 15'000 Quadratmetern liegt in Gehdistanz zum Hauptbahnhof Zürich und soll innen und aussen umfassend saniert werden.

Dazu gehört der vollständige Rückbau bis auf die Tragstruktur, die Erneuerung der Fassade und des Dachs sowie der gesamten Gebäudetechnik. Der Umbau soll bis Ende 2023 beendet sein, wie es weiter hiess. Das Gebäude soll nun auf den neusten Stand der Technik sowie den höchstmöglichen Standard in Bezug auf Nachhaltigkeit gebracht werden. SPS werde den Umbau der Immobilie zudem im Sinne der Kreislaufwirtschaft durchführen und etwa alle abgebauten Materialien wiederverwenden.

Swiss Prime Site Immobilien hatte 2018 das Bürohaus an der Müllerstrasse 16/20 sowie zwei weitere Liegenschaften 2018 im Rahmen eines Tauschs mit dem Credit Suisse Asset Management für den Anteil am Urban Entertainment Center "Sihlcity" erworben.

Grösster Standort ausserhalb den USA

Bereits im September 2019 feierte Google seinen 15. Geburtstag in der Schweiz. Seither ist das Unternehmen hierzulande ständig gewachsen. Vor zwei Jahren hat der Konzern in Zürich an der Europaallee den neuen Schweizer Hauptsitz bezogen - damals das vierte Google-Gebäude in Zürich.

Laut den Angaben erhöhte Google die Anzahl Arbeitsplätze in der Limmatstadt damit auf rund 5'000 Stellen. Zürich ist damit Googles grösster Forschungs- und Entwicklungsstandort ausserhalb den USA.

Begonnen hatte Google am Zürcher Limmatquai im Jahr 2004 mit zwei Mitarbeitern. Das war die erste Niederlassung von Google ausserhalb der USA. Ein Jahr später waren es bereits 70 Angestellte. Im März 2008 wechselte Google aufs Areal der ehemaligen Brauerei Hürlimann. Neun Jahre nach der Ankunft in Zürich hatte Google bereits über 1'100 Mitarbeiter.

Schliesslich reichte auch das Hürlimann-Areal nicht mehr aus. 2017 expandierte Google weiter an die Sihlpost und die Europaallee neben dem Hauptbahnhof. Die Teams in Zürich arbeiten unter anderem an Google-Diensten wie der Suche, Google Assistant, Google Maps, Gmail oder Youtube. Ebenso forschen die "Zooglers" - wie sie in Zürich genannt werden - an der künstlichen Intelligenz.

pre/ra/sta

(AWP)