Google setzt sich in Android-Rechtsstreit gegen Oracle durch

Der Online-Gigant Google hat eine milliardenschwere Klage des Softwarekonzerns Oracle wegen angeblicher Urheberrechtsverletzungen beim Smartphone-System Android vor dem Obersten US-Gerichtshof abgewehrt. Der Supreme Court entschied am Montag in Washington, dass Google keine Rechtsverstösse begangen habe und überstimmte damit ein Urteil aus unterer Instanz. Für Google und den Mutterkonzern Alphabet ist dies ein grosser Sieg. Oracle hatte rund neun Milliarden Dollar an Entschädigungszahlungen gefordert.