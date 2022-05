Grösster deutscher Gasspeicher wird wieder befüllt

Der bundesweit grösste Gasspeicher im niedersächsischen Rehden soll wieder deutlich mehr Gas auf Vorrat halten als zuletzt. "In einem ersten Schritt werden ab heute täglich relativ kleine Mengen Gas in Rehden eingespeichert. An der Beschaffung grösserer Gasmengen für diesen Speicher wird intensiv gearbeitet", teilte die Bundesnetzagentur am Donnerstag mit. Ziel sei es, die Füllstandsvorgaben des Gasspeichergesetzes zu erreichen: Demnach soll der Speicher zum 1. Oktober zu 80 Prozent, zum 1. November zu 90 Prozent und am 1. Februar zu 40 Prozent gefüllt sein. Anfang der Woche war der Speicher in Rehden zu 0,6 Prozent gefüllt. Zuerst hatte der "Business Insider" über die Pläne berichtet.