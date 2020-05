Der Grossaktionär Jörg Bantleon will seinen Anteil am SDax-Konzern LPKF über den Kapitalmarkt verkaufen. Das teilte LPKF am Mittwochabend in Garbsen mit. Bantleon hält knapp 29 Prozent der LPKF-Anteile über die gleichnamige Gruppe sowie über die German Technology AG. Er wolle die Aktien "unverzüglich" an institutionelle Investoren losschlagen.