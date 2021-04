Grossaktionäre wollen CS-Verwaltungsrat Gottschling laut Pressebericht abwählen

Grossaktionäre der Credit Suisse wollen einem Zeitungsbericht zufolge den Vorsitzenden des Risiko-Ausschusses, Andreas Gottschling, auf der Generalversammlung am Freitag abwählen. Diesen Plan hätten unter anderem der US-Investor Harris Associates, der norwegische Ölfonds sowie der Stimmrechtsberater Ethos, berichtete die "Financial Times" in der Nacht auf Montag.