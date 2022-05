Grossbank Intesa Sanpaolo kappt Gewinnziel wegen Ukraine-Krieg

Die italienische Grossbank Intesa Sanpaolo streicht wegen des Kriegs in der Ukraine sein Gewinnziel für das laufende Jahr zusammen. Statt mehr als 5 Milliarden Euro dürfte der Überschuss lediglich über 4 Milliarden Euro liegen, teilte das Geldhaus am Freitag in Turin mit. Voraussetzung sei jedoch, dass es keine ernsthaften Probleme bei der Rohstoff- und Energieversorgung gebe. Im schlimmsten Szenario erwartet das Management immer noch einen Gewinn von deutlich über 3 Milliarden Euro. Die Intesa-Aktie verlor an der Börse in Mailand zuletzt rund ein Prozent.