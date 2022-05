Grossbritannien: Arbeitslosigkeit geht weiter zurück

In Grossbritannien geht die Arbeitslosigkeit weiter zurück. Im März fiel die Arbeitslosenquote gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 3,7 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Dienstag in London mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einer stabilen Quote gerechnet. Im gesamten ersten Quartal fiel die Arbeitslosigkeit gegenüber dem Schlussquartal 2021 um 0,3 Punkte.