Die Arbeitslosigkeit in Grossbritannien ist inmitten der Corona-Krise weiter gestiegen. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich in den drei Monaten bis Oktober um 0,1 Prozentpunkte auf 4,9 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Dienstag in London mitteilte. Das ist der höchste Stand seit dem Jahr 2016. Analysten hatten im Schnitt mit einem deutlicheren Anstieg auf 5,1 Prozent gerechnet.