Grosses Vetropack-Paket der Cornaz AG-Holding zu 59,00 Fr. im Markt platziert

Der am Vortag angekündigte Verkauf eines grossen Vetropack-Aktienpakets durch die Mehrheitsbesitzerin Cornaz Holding ist bereits über die Bühne gegangen. Man sei informiert worden, dass die Cornaz AG-Holding 1'983'000 Vetropack-Namenaktien A zu einem Preis von 59,00 Franken je Aktie am Markt platziert hat, teilte der Zürcher Unterländer Glashersteller am Mittwoch mit. Als Folge der Platzierung erhöht sich der Free Float auf 63,1 Prozent.