près-Marnand (awp) - Die Mühlenbetreiberin Groupe Minoteries schlägt den Aktionärinnen und Aktionären Olivier Schucht zur Wahl in den Verwaltungsrat vor. Schucht soll an der Generalversammlung vom 18. Mai ins Gremium gewählt werden, wie es am Dienstag in einer Mitteilung heisst. Er folgt auf Dominique Amaudruz Guiramand, die nicht mehr zur Wahl antritt.