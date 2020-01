Groupe Minoteries übernimmt Gebrüder Augsburger Rhonemühle Naters ganz

Die Gebrüder Augsburger Mühle wird in die Prozessorganisation von Minoteries als Tochterfirma integriert und konsolidiert. Die Produktionsmengen der Mühlen von Granges-près-Marnand und Naters würden auf "sinnvolle" Weise untereinander aufgeteilt. Denn die Schweizer Getreidewirtschaft stehe mit Blick auf den schwachen Euro und die nach wie vor umfangreichen Importe von Backwaren stark unter Druck.

In Naters will sich die Groupe Minoteries künftig auf die Produktion von Roggenmehl mit dem AOP-Label konzentrieren. Dabei werde die Produktion von Basismehlen nach Granges-près-Marnand verlagert. Nebst dem sollen eine Reihe weiterer Synergiepotenziale etwa in der IT oder in der Ressourcenplanung (ERP) ab 2021 zum Tragen kommen. Zwei Stellen werden bis Mitte 2020 abgebaut. Derweil wird sich Geschäftsleiter Bernhard Augsburger ab Mitte 2020 auf das Präsidium der Rhonemühle Naters konzentrieren.

mk/ra

(AWP)