Groupe Mutuel will Vorsorgeangebote von Maklerfirma Swiss Risk & Care übernehmen

Die Groupe Mutuel plant, vom Westschweizer Maklerunternehmen Swiss Risk & Care gewisse Geschäftsaktivitäten rund um das Thema Vorsorge zu übernehmen. Mit dem Zukauf will die in der Krankenversicherung stark vertretene Gruppe ihr Produkt- und Dienstleistungsangebot in der Beruflichen Vorsorgen sowohl für Grossunternehmen als auch für KMU erweitern.