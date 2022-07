Gründerfamilie von Calida will Beteiligung verkaufen

Innerhalb der Familie stehe in absehbarer Zeit keine Nachfolgerin und kein Nachfolger mit der notwendigen industriellen Expertise für Verwaltungsrat Erich Kellenberger bereit, heisst es in der Mitteilung vom Donnerstag. Vor diesem Hintergrund beabsichtige die Familie Kellenberger ihre Aktienbeteiligung an der Calida Group von 33,5 Prozent zu verkaufen.

Die Familie Kellenberger strebe dabei eine für alle Stakeholder konstruktive Lösung an und wolle die Aktienbeteiligung an verantwortungsvolle Aktionäre übergeben. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung hätten die Absicht der Gründerfamilie zur Kenntnis genommen, heisst es weiter.

jl/ys

(AWP)