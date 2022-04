Gründertochter führt Verwaltungsrat bei Zara-Mutter Inditex

Beim spanischen Textilkonzern Inditex hat Marta Ortega am Freitag den Vorsitz des Verwaltungsrates übernommen. Die 38 Jahre alte Tochter von Firmengründer Amancio Ortega bat in einem Brief an die Belegschaft, der von spanischen Medien veröffentlicht wurde, um "Unterstützung und Geduld". Man werde weiterhin unermüdlich arbeiten, "um besser zu werden und eine vielversprechende Zukunft zu realisieren".