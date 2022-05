Der Spezialkunststoff-Hersteller Gurit hat die angekündigte Übernahme des Mehrheitsanteil an der Fiberline Composites A/S abgeschlossen. Das dänische Unternehmen ist ein Hersteller von sogenannt pultrudierten Carbon- und Glasfaserprodukten. Diese werden in der Windrotorblattproduktion eingesetzt, wie Gurit am Donnerstagabend schrieb.