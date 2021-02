Hälfte aller Firmenneugründungen existiert nach 5 Jahren nicht mehr

Zu entnehmen ist dieser Fakt der Analyse "Über den Lebenszyklus von Firmen", den Avenir Suisse am heutigen Freitag publiziert hat. Besonders dramatisch sei die Situation - auch ohne Corona - im Gastgewerbe. So existierten dort 50 Prozent aller Unternehmen bereits nach drei Jahren nicht mehr.

Wie lange es ein Unternehmen schafft, das hänge primär von unternehmerischen Prozessen ab, werde aber natürlich auch von der wirtschaftlichen und konjunkturellen Lage beeinflusst. So schieden in Krisenzeiten - wenig erstaunlich - in der Regel mehr Firmen aus dem Markt als in Zeiten der Hochkonjunktur.

Covid-19 unterscheidet sich von früheren Krisen

Allerdings sei gerade die Corona-Pandemie in diesem Sinne keine gewöhnliche Krise. In ihrem ersten Jahr werde sich die Pandemie nämlich anders auf die Unternehmenslandschaft auswirken als frühere Krisen im Lande.

Denn gemäss der Analyse zeigt ein Vergleich mit der Finanzkrise von 2008 und dem Frankenschock von 2015: Die Zahl der Konkurse ist 2020 klar unterdurchschnittlich ausgefallen. Der Grund sei aber klar und liege in den Stützungsmassnahmen, die der Bund und die Kantone ergriffen hatten.

kw/ra

(AWP)