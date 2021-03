Halbleiter-Mangel führt zu weiterem Arbeitsausfall im VW-Stammwerk

Die Probleme beim Nachschub von Elektronik-Chips zwingen Volkswagen in der kommenden Woche zu weiteren Unterbrechungen der Produktion am Stammsitz Wolfsburg. Hier soll die Arbeit an zwei Montagelinien für die Modelle Tiguan, Touran und Tarraco von Montag (22.3.) bis Freitag (26.3.) fünf Tage lang ruhen. Dies teilte VW am Mittwoch mit. Grund sei ein fehlendes elektronisches Bauteil.